السعودية تستضيف النسخ الثلاث المقبلة من بطولة التنس الختامية للسيدات

تستضيف السعودية النسخ الثلاث المقبلة من بطولة "دبليو تي إيه" الختامية للتنس للسيدات، بحسب ما أعلنت رابطة المحترفات يوم الخميس.

وقالت الرابطة في بيان "يرتكز خيار الرياض لاستضافة البطولة على حضور دورات رابطة المحترفات لأكثر من عشرين سنة في الشرق الأوسط".

Riyadh, Saudi Arabia, will host the next three editions of the WTA Finals from 2024-2026.



The 2024 season-ending Finals will take place November 2-9, featuring the top 8 singles players and doubles teams in the Race to the #WTAFinals — wta (@WTA) April 4, 2024

وأضافت "ستقام نهائيات موسم 2024 بين 2 و9 نوفمبر بمشاركة أفضل ثماني لاعبات".

وقالت رئيسة الاتحاد السعودي للتنس، أريج مطبقاني، إن "استضافة البطولة لها أهمية كبيرة لمستقبل التنس في المملكة العربية السعودية وتطوير الرياضة بشكل عام (...) بلادنا تمضي قدما".

وأضافت "لقد أنجز الكثير بالفعل وأحرز تقدم تاريخي هناك من خلال المرأة في كل القطاعات في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الرياضة محركا للتقدم في مجتمعنا".

وتأتي هذه الصفقة المرتقبة بشكل كبير، بعد أسابيع فقط من إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي التوصل إلى "شراكة استراتيجية" مع رابطة محترفي التنس (أيه تي بي).

ويستثمر الصندوق الذي يعد من الأكبر في العالم بأصول تتجاوز 700 مليار دولار، بكثافة في عدد من الرياضات منذ نهاية 2021، على غرار تأسيس دوري "ليف غولف" لينافس دوري "بي جي إيه" الأمريكي قبل أن يعلن الطرفان في يونيو الماضي الاندماج لينهيا "حربا" في هذه الرياضة، وشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم.

واستحوذ الصندوق في مايو الماضي، على 75 بالمئة من أصول أكبر أربعة أندية سعودية، الهلال والنصر في الرياض والاتحاد والأهلي في جدة، ثاني أكبر مدن البلاد، تبعه انضمام نحو 40 لاعبا أجنبيا منهم نجوم من الصف الأول لهذه الأندية.

المصدر: وكالات