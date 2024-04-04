تصنيف "فيفا" الشهري.. ثبات للسعودية وتراجع المغرب ومصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس نتائج التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر أبريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي.

وحافظ حامل لقب كأس العالم 2022 المنتخب ​الأرجنتين​ي على صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الفيفا، برصيد 1858 نقطة، كذلك حافظ المنتخب الفرنسي على مركزه الثاني وهو الذي حل وصيفا في قطر 2022، بينما تقدم المنتخب البلجيكي الى المركز الثالث ونظيره ​البرتغال​ي إلى المركز السادس.

The latest #FIFARanking is here! 📈 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 4, 2024

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وشهد التصنيف الشهري للاتحاد الدولي، تراجع منتخبا المغرب ومصر مركزا لكل منهما، إذ احتل الأول المركز الـ13 مع استمرار تفوقه إفريقيا وعربيا، واحتل "الفراعنة" المركز السابع والثلاثين.

آسيويا، تحتل اليابان أفضل المراكز في المركز الـ18 دوليا، تليها إيران في المركز الـ20، وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية بحسب التصنيف الدولي الجديد، وتقدم العراق مركزا واحدا ليصل إلى المركز 58 عالميا، بينما تراجع ​لبنان​ خمس مراكز إلى المركز الـ120.

وجاء تصنيف المراكز العشرين الأولى للمنتخبات وفقا للاتحاد الدولي كالتالي:

1-الأرجنتين 1585 نقطة

2- فرنسا 1840.5 نقطة

3- بلجيكا 1795.23 نقطة

4- إنجلترا 1794.9 نقطة

5- البرازيل 1788.65 نقطة

6- البرتغال 1748.11 نقطة

7- هولندا 1742.29 نقطة

8- إسبانيا 1727.5 نقطة

9- إيطاليا 1724.6 نقطة

10- كرواتيا 1721.07 نقطة

11- الولايات المتحدة الأمريكية 1681.13 نقطة

12- كولومبيا 1664.24 نقطة

13- المغرب 1661.42 نقطة

14- المكسيك 1661.11 نقطة

15- أوروغواي 1659.39 نقطة

16- ألمانيا 1644.21 نقطة

17- السنغال 1624.73 نقطة

18- اليابان 1621.88 نقطة

19- سويسرا 1616.41 نقطة

20- إيران 1613.96 نقطة.

المصدر: FIFAcom