رغم استبعاده عن المشاركات الدولية والأوروبية.. المنتخب الروسي يتقدم في تصنيف الفيفا

تقدم المنتخب الروسي ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقا لنتائج التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر أبريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويحتل المنتخب الروسي الآن المركز الـ35 عالميا برصيد 1504.02 نقطة.

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وفي 21 مارس الفائت، حقق المنتخب الروسي فوزا ساحقا على نظيره الصربي في مباراة ودية على أرضه، وانتهى اللقاء بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

يذكر أنه في 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية والأوروبية.

وخسر بالتالي المنتخب الروسي فرصة المنافسة للوصول إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 ولم يشارك في تصفيات يورو 2024.

المصدر: RT