ليفركوزن يتخطى دوسلدورف ويلحق بكايزرسلاوترن إلى نهائي كأس ألمانيا

لحق باير ليفركوزن بكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية 4-0 الأربعاء في نصف النهائي.

وحسم ليفركوزن المتوج بلقب كأس ألمانيا عام 1993 النتيجة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ، والمغربي أمين عدلي، وفلوريان فيرتس، في الدقائق 7، و20، و35 تواليا، قبل أن يضيف فيرتس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الشوط الثاني (60 من ركلة جزاء).

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم في مختلف المسابقات ضمن سلسلة من 40 مباراة حقق خلالها 35 فوزا مقابل 5 تعادلات.

وهذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها ليفركوزن المباراة النهائية لمسابقة الكأس.

وينافس ليفركوزن على ثلاث جبهات إذ إضافة إلى بلوغه نهائي الكأس، اقترب من اللقب الأول في تاريخه في الدوري بعد ابتعاده بفارق 13 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية الموسم عن مطارده المباشر بايرن ميونخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة، ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث بلغ ربع النهائي وسيواجه وست هام الإنجليزي.

المصدر: وكالات