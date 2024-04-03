 
مباشر

كم هدفا يحتاج رونالدو لاعتلاء صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي؟

الرياضة

كم هدفا يحتاج رونالدو لاعتلاء صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xaad

يواصل قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو، توهجه خلال الموسم الحالي بعدما سجل "هاتريك" في مواجهة أبها وساهم في فوز "العالمي" 8-0 أمس الثلاثاء ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

ووقع رونالدو على "الهاتريك" (ثلاثية) في الدقائق 11، و21، 42، وساهم في هدف سجله زمليه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 33، كما صنع هدفا لعبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 44.

إقرأ المزيد
النصر يكتسح أبها بثمانية أهداف ورونالدو يحقق رقما غير مسبوق في مسيرته (فيديو)
النصر يكتسح أبها بثمانية أهداف ورونالدو يحقق رقما غير مسبوق في مسيرته (فيديو)

ورفع "الدون" رصيده إلى 29 هدفا ليعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري السعودي لكرة القدم على منصة "إكس"، فإن رونالدو بات بحاجة إلى تسجيل ستة أهداف فقط في المباريات الثماني المتبقية لفريقه في الدوري السعودي هذا الموسم، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد المهاجم الحالي لاتحاد جدة، المغربي عبد الرزاق حمد الله، أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفا.

واللافت أن حمد الله حقق هذا الإنجاز عندما كان يدافع عن ألوان نادي النصر بالذات في موسم 2019/2018.

المصدر: الموقع الرسمي للدوري السعودي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا