كم هدفا يحتاج رونالدو لاعتلاء صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي؟

يواصل قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو، توهجه خلال الموسم الحالي بعدما سجل "هاتريك" في مواجهة أبها وساهم في فوز "العالمي" 8-0 أمس الثلاثاء ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

ووقع رونالدو على "الهاتريك" (ثلاثية) في الدقائق 11، و21، 42، وساهم في هدف سجله زمليه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 33، كما صنع هدفا لعبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 44.

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ورفع "الدون" رصيده إلى 29 هدفا ليعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري السعودي لكرة القدم على منصة "إكس"، فإن رونالدو بات بحاجة إلى تسجيل ستة أهداف فقط في المباريات الثماني المتبقية لفريقه في الدوري السعودي هذا الموسم، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين.

📊 أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد ⚽

2018-19 عبدالرزاق حمدالله - 34

2019-20 عبدالرزاق حمدالله - 29

2023-24 كريستيانو رونالدو - 29 🆕️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/Jo3ZkuZJRb — دوري روشن السعودي (@SPL) April 2, 2024

ويعد المهاجم الحالي لاتحاد جدة، المغربي عبد الرزاق حمد الله، أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفا.

واللافت أن حمد الله حقق هذا الإنجاز عندما كان يدافع عن ألوان نادي النصر بالذات في موسم 2019/2018.

المصدر: الموقع الرسمي للدوري السعودي