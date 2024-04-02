النصر يكتسح أبها بثمانية أهداف ورونالدو يحقق رقما غير مسبوق في مسيرته (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لاكتساح مضيفه أبها بنتيجة 8-0، مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة ظهورا مميزا لرونالدو الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 11 و21 و42، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الخمسة الأخرى، ساديو ماني، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب، وعبد العزيز العليوة "هدفين" في الدقائق 33، و44، 51، 63، و86.

وذكر موقع "kooora"، أن رونالدو حقق رقما غير مسبوق في مسيرته، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيه النجم البرتغالي "الهاتريك" في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز "العالمي" 5-1.

وسجل رونالدو هدفين من أهدافه الثلاثة في شباك أبها من ضربتين ثابتتين.

Cristiano Ronaldo has scored 2 FREE-KICKS in the same game for the first time since 2011.



We are witnessing another prime. 🐐 pic.twitter.com/40AfSu4DUr — TCR. (@TeamCRonaldo) April 2, 2024

وهذه هي المرة الأولى أيضا التي يسجل فيها رونالدو هدفين من ضربتين ثابتتين في مباراة واحدة منذ العام 2011.

ورفع رونالدو رصيده إلى 29 هدفا في الدوري السعودي هذا الموسم ليعزز موقعه في صدارة هدافي المسابقة متقدما بفارق سبعة أهداف عن أقرب ملاحقيه مهاجم نادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

المصدر: kooora+ RT