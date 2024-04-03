اعتقال روبياليس وسط تحقيق بشأن إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسبانية الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم لويس روبياليس لدى عودته إلى البلاد وسط تحقيق في تورطه في قضية فساد، حسبما أعلن الحرس المدني الإسباني يوم الأربعاء.

وقال الحرس المدني، إن الشرطة استجوبت روبياليس في مطار مدريد بعد اعتقاله عند خروجه من الطائرة التي أعادته إلى وطنه من جمهورية الدومينيكان.

🚨 RUBIALES, BAJO CUSTODIA en su llegada a ESPAÑA.🚨



🚓 Ha subido a una furgoneta de la Guardia Civil minutos después de aterrizar. pic.twitter.com/5TSy5qhkzo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2024

وعاد روبياليس إلى إسبانيا وسط تحقيق قضائي في صفقة تجارية تتعلق بإقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

Rubiales, tras llegar al aeropuerto y ser custodiado por la Guardia Civil para llevarlo a declarar.



📽️@DebatAlRojoVivopic.twitter.com/zMvtmNwHgo — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 3, 2024

وكان روبياليس استقال من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في سبتمبر الماضي بعد أن تسبب في فضيحة دولية بتقبيله لاعبة منتخب إسبانيا جيني هيرموسو على شفتيها بدون رضاها خلال مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي كأس العالم للسيدات.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف روبياليس عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاثة أعوام.

المصدر: أ ب