في شوط واحد.. رونالدو يسجل "هاتريكا" ويساهم في هدفين ويغادر الملعب (فيديو)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" وساهم في هدفين آخرين لفريقه النصر في مواجهة أبها لحساب الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ووقع رونالدو على "الهاتريك" في الدقائق 11، و21، 42، وساهم في هدف سجله زمليه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 33، كما صنع هدفا لعبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 44.

عاجل:



النصر يسجل الهدف الأول 🔥🔥🔥pic.twitter.com/fk1ELtsCEn — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 2, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



هدف كريستيانو رونالدو فاول ثاني 😳 pic.twitter.com/fpT6MOdg8C — سهم (@1SMi_) April 2, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



كريسيتانو رونالدو يسجل هاتريك بشوط واحد 😨 pic.twitter.com/Gdlqz6ktNc — سهم (@1SMi_) April 2, 2024

عاجل:



النصر يسجل الهدف الثالث 🔥! pic.twitter.com/LnRxmTpd7C — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 2, 2024

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بخماسية دون رد.

وقرر مدرب النصر استبدال رونالدو بين الشوطين لإراحته.

ورفع رونالدو رصيده إلى 29 هدفا ليعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي، يأتي مهاجم نادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في مركز الوصافة برصيد 22 هدفا.

المصدر: RT