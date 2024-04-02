في شوط واحد.. رونالدو يسجل "هاتريكا" ويساهم في هدفين ويغادر الملعب (فيديو)
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" وساهم في هدفين آخرين لفريقه النصر في مواجهة أبها لحساب الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ووقع رونالدو على "الهاتريك" في الدقائق 11، و21، 42، وساهم في هدف سجله زمليه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 33، كما صنع هدفا لعبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 44.
عاجل:— Gorgeous (@gorgeous4ew) April 2, 2024
النصر يسجل الهدف الأول 🔥🔥🔥pic.twitter.com/fk1ELtsCEn
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) April 2, 2024
هدف كريستيانو رونالدو فاول ثاني 😳 pic.twitter.com/fpT6MOdg8C
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) April 2, 2024
كريسيتانو رونالدو يسجل هاتريك بشوط واحد 😨 pic.twitter.com/Gdlqz6ktNc
عاجل:— Gorgeous (@gorgeous4ew) April 2, 2024
النصر يسجل الهدف الثالث 🔥! pic.twitter.com/LnRxmTpd7C
النصر 5-0 ابها 😱 pic.twitter.com/rZysgpIjCv— سهم (@1SMi_) April 2, 2024
وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بخماسية دون رد.
وقرر مدرب النصر استبدال رونالدو بين الشوطين لإراحته.
ورفع رونالدو رصيده إلى 29 هدفا ليعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي، يأتي مهاجم نادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في مركز الوصافة برصيد 22 هدفا.
المصدر: RT