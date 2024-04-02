الأهلي يتقدم بطلب للاتحاد المصري بعد واقعة صفع لاعبه الشحات للمدافع المغربي الشيبي

طلب الأهلي من الاتحاد المصري إفادته بالإجراءات التي اتخذها بحق مدافع بيراميدز محمد الشيبي، بعد مخالفته للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم ورفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات.

وقال الأهلي في خطاب وجهه لاتحاد الكرة المصري يوم الثلاثاء: "نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات".

وشدد على أن الشيبي وقع في "مخالفة صارخة" للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، "التي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي".

🔴| الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإفادته بالإجراءات التي اتخذها تجاه مخالفة لاعب بيراميدز للوائح «فيفا» pic.twitter.com/YPptcA9WiV — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 2, 2024

وتابع: "بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم المدنية التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها".

وتابع الأهلي: "ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا رغم تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4-1-2024 على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة فيفا، وتمت إحالته للجنة الانضباط".

وواصل: "وأن ما وقع بين اللاعبين (الشحات - الشيبي) جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا".

وأردف الأهلي في خطابه: "كما ورد أيضا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم الأهلي مؤكدا أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقا للوائح والقوانين.

وكانت مشادة نشبت بين الدولي المصري الشحات والمدافع المغربي الشيبي عقب مباراة فريقيهما في يوليو الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد.

وبعد المباراة، قام الشحات بصفع اللاعب المغربي على وجهه.

وقرر الأهلي حينها توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات عقب ضلوعه في تلك الحادثة، فيما أعلنت رابطة الأندية إيقاف اللاعب لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

المصدر: موقع نادي الأهلي