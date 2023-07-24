بيراميدز يتقدم بشكوى ضد لاعب الأهلي بعد واقعة "الصفع" (فيديو)

أصدر نادي بيراميدز المصري بيانا رسميا يعلن خلاله عن تقدمه بشكوى ضد لاعب الأهلي، حسين الشحات، بعد تعديه على محمد الشيبي، ظهير أيمن النادي الأزرق.

وأفسد بيراميدز، طموحات النادي الأهلي الذي كان يمني بأن يحقق هذا الموسم، دوري اللاهزيمة، حيث نجح وصيف الدوري في الفوز بثلاثية نظيفة على المارد الأحمر، الذي تكبد أول هزيمة له في البطولة المحلية بعد مرور 37 جولة.

وبعد المباراة، دخل حسين الشحات في مشادة قوية مع محمد الشيبي، قبل أن يقوم جناح الأهلي بصفع اللاعب المغربي على وجهه أثناء المشادة.

وقال بيراميدز في بيانه: "قررت إدارة النادي تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات".

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وكشف مصدر داخل الأهلي أن عقوبة الشحات بلغت 300 ألف جنيه بعدما صفع الأخير لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين.

يذكر، أن حسين الشحات مهاجم "المارد الأحمر" وشقيقه توجها إى غرفة تبديل الملابس بعد دقائق من المشاداة، حيث اعتذر الشحات للشيبي عما بدر منه وقبل رأسه، أمام كاميرات الصحفيين.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"