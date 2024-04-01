مُدافع نادي برشلونة مارتينيز يفقد أعصابه ويشتبك مع مشجع خارج الملعب (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، فيديو لمدافع نادي برشلونة إينيغو مارتينيز وهو يهاجم أحد المشجعين بعد مغادرته مقر تدريبات النادي الكتالوني.

واضطر الرياضي ابن الـ32 عاما إلى إيقاف سيارته، لينزل منها ويشتبك مع المشجع لفظيا.

⛔️✋🏼 Inigo Martinez said stop to some fans insulting him. pic.twitter.com/YZJcs8WFFe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024

واقترب مارتينيز، الذي كان يرتدي قميصا أبيض وسروالا رماديا وأحذية رياضية بيضاء، من المشجع الذي تقدم نحو مدافع برشلونة أيضا.

First Kalvin Phillips, now Iñigo Martínez…more and more footballers are showing they’re not going to take abuse from fans without retaliation. pic.twitter.com/q5JQ9lxfXR — Zach Lowy (@ZachLowy) April 1, 2024

وعبر مارتينيز عن إحباطه، الذي يبدو أنه أثاره سوء المعاملة من قبل المشجع الشاب.

وأوضح مارتينيز، الذي تحدث للمشجع بنبرة حادة باللغة الإسبانية لمدة 20 ثانية تقريبا، أنه لن يتسامح مع تعرضه للإهانة أو التلفظ بألفاظ مهينة بعد الآن.

وتوجه مارتينيز للمشجع الشاب مباشرة قائلا: "هذه آخر مرة تهينني فيها بالأحمق أنت وصديقك (الذي يصور الفيديو)، آخر مرة تهينني أنت وصديقك".

يذكر أن مارتينيز كان قد شارك أساسيا في المباراة الأخيرة التي تغلب فيها برشلونة على لاس بالماس (1-0) ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

المصدر: mundodeportivo