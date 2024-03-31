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مانشستر سيتي وأرسنال يقدمان هدية على "طبق من ذهب" لليفربول

الرياضة

مانشستر سيتي وأرسنال يقدمان هدية على
AFP /DARREN STAPLES
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خرج فريقا مانشستر سيتي وأرسنال بتعادل سلبي بطعم الهزيمة للطرفين، من المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سيطر مانشستر سيتي على معظم فترات الشوط الأول، بيد أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، بينما انتقلت الأفضلية في الشوط الثاني من فريق إلى آخر، وانتهى كذلك بالتعادل السلبي على ملعب "الاتحاد".

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واكتفى مانشستر سيتي، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل الذي جاء بمثابة الهزيمة كونه لعب على أرضه وبين جماهيره، وبقي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 64 نقطة.

كما أهدر أرسنال نقطتين ثمينتين بعد هذا التعادل، ليخفق في استعادة الصدارة من فريق ليفربول، الذي تغلب على ضيفه برايتون (2-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة، وينفرد بعرش الصدارة مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه أرسنال.

المصدر: RT 

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