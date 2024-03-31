شاهد.. صلاح يقود ليفربول للصدارة

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا وصعبا على ضيفه "العنيد" برايتون (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك، أصحاب الأرض"، بهدف مبكر سجله في مرمى "الريدز"، بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن ليفربول رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من مهاجميه، الكولومبي لويس دياز، والمصري محمد صلاح، في الدقيقتين (27، 65) على الترتيب من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ورفع فريق ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 67 نقطة، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه أرسنال، قبل مباراته المرتقبة في وقت لاحق من اليوم أيضا، ضد مضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

في المقابل، يشغل نادي برايتون، المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 42 نقطة.

المصدر: RT