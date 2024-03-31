ليفربول في مواجهة برايتون "العنيد".. التشكيلة الأساسية

يخوض فريق ليفربول مباراة هامة ضد ضيفه برايتون اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي ديفيد كوت صافرة بداية هذه المباراة في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "آنفيلد".

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة أمام مضيفه برايتون "العنيد"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

62- كاويمهين كيليهير

2- جو غوميز

3- واتارو إندو

4- فيرجل فان دايك

7- لويس دياز

8- دومينيك سوبوسلاي

9- داروين نونيز

10- ماك أليستر

11- محمد صلاح

78- جاريل كوانساه

84- كونور برادلي.

اختيارات مدربنا يورغن كلوب في مواجهة #ليفربول_برايتون 📋🔴 pic.twitter.com/afvof3NdtO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 31, 2024

بينما اختار الإيطالي، روبيرتو دي زيربي (44 عاما) المدير الفني لنادي برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to take on Liverpool at Anfield. 👀📝



📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/48I83XbrJL — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 31, 2024

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ويحتل ليفربول مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 64 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أرسنال، قبل مباراته المرتقبة في وقت لاحق من اليوم أيضا، ضد مضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

في المقابل، يشغل نادي برايتون، المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 42 نقطة.

المصدر: RT