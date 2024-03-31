مواجهة على "صفيح ساخن" في ملعب "الاتحاد".. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، صوب ملعب "الاتحاد" الذي سيكون مسرحا للقاء القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال، في ختام مباريات الجولة 30 من الدوري.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور (45 عاما)، صفارة بداية "الملحمة الكروية" بين مانشستر سيتي وضيفه أرسنال في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (53 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه فريق "المدفعجية" على ملعب "الاتحاد":

18- ستيفان أورتيغا

25- مانويل أكانجي

3- روبين دياز

6- ناثان آكي

24- يوشكو غفارديول

16- رودريغو

8- ماتيو كوفاتشيتش

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

47- فيل فودين

9- إيرلينغ هالاند.

إليكم اختيارات بيب جوارديولا لمواجهة أرسنال المرتقبة اليوم في الدوري الممتاز @PLinArabic 📝#السيتيpic.twitter.com/VlIIk9ejJ9 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 31, 2024

في حين اختار الإسباني ميكيل أرتيتا (41 عاما)، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي:

22- دافيد رايا

4- بنجامين وايت

2- ويليام ساليبا

6- غابرييل ماغاليس

15- جاكوب كيويور

8- مارتن أوديغارد

20- جورجينهو

41- ديكلان رايس

29- كاي هافيرتز

7- بوكايو ساكا

9- غابرييل خيسوس.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



One change from last time out against FC Porto - Jesus replaces Trossard



Let's make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/D41CTze0jS — Arsenal (@Arsenal) March 31, 2024

إقرأ المزيد

ويتصدر فريق أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه ليفربول قبل انتهاء مباراته أمام ضيفه برايتون، التي تجمعهما في هذه اللحظات.

بينما يشغل نادي مانشستر سيتي حامل اللقب، المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 63 نقطة.

المصدر: RT