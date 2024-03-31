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مصرع متزلج روسي في مشهد مرعب (فيديو)

الرياضة

مصرع متزلج روسي في مشهد مرعب (فيديو)
rollersport.ru
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أعلن الاتحاد الروسي للتزلج "المزلج المعجل" مصرع المتزلج رومان بوغريتس أمس السبت أثناء مسابقة كأس الاتحاد الروسي في مدينة سان بطرسبورغ.

واصطدم رومان بوغريتس، ​​أثناء عبوره المسار، بطرف جدار صلب، بأقصى سرعة وبقوة، وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل وهو في حالة وفاة سريرية بسبب إصابات في الرأس والصدر وكسور في الأضلاع، توفي الرياضي بعد ساعات قليلة في العناية المركزة.

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يذكر أن رومان بوغريتس، كان يبلغ من العمر 36 عاما، هو بطل روسيا في التزلج، وكان يعمل في مدرسة "skatecross" ويقوم بتعليم الأطفال التزلج الحر.

المصدر: "rollersport.ru" 

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