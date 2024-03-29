الأهلي يشد الرحال إلى تنزانيا.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يحل نادي الأهلي المصري ضيفا على سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة على ملعب "بنجامين مكابا الوطني"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الجنوب إفريقي، توم أبو نجيل، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت مصر، على ملعب "بنجامين مكابا الوطني" بمدينة دار السلام.

ويعاني نادي الأهلي من غيابات كبيرة، حيث سيفتقد لجهود كل من حارس المرمى محمد الشناوي، والمهاجم أليو ديانج، إمام عاشور ، كريم فؤاد، وسام أبو علي، محمد الضاوي كريستو، بسبب الاصابة.

بينما يغيب عمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي، لعدم قيدهما في القائمة الإفريقية.

التشكيلة المتوقعة لنادي الأهلي أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا:

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بالتشكيلة التالية:

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حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : رضا سليم، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا:

تنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القد، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا "beIN Sports HD 6".

المصدر: وسائل إعلام