مباراة في "اليوروليغ" تبدأ بدقيقة صمت على أرواح ضحايا هجوم "كروكوس"

بدأت مواجهة بارتيزان بلغراد الصربي بنظيره اولمبياكوس اليوناني ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة بدقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.

وأحيا الفريقان في المبارة التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكوس" التجاري بمنطقة كراسنوغورسك بالقرب من موسكو، الجمعة الماضي وراح ضحيته العشرات.

Brotherly Partizan, friends from Olympiacos and Maccabi, thank you on behalf of all Muscovites and Russians. It is very important for us that in a world full of chaos, there are people for whom there is no other person’s grief. Let's pray that nothing like this happens again pic.twitter.com/3cPqPZcHB4 — CSKA Moscow (@cskabasket) March 28, 2024

ورفع المشجعون على المدرجات لافتات كتب عليها "عزاؤنا لموسكو" و"روسيا، مثل قلعة فوق هاوية، وقفت وستصمد".

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وانتهت المباراة بفوز الفريق اليوناني(74-69 نقطة)، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الأوروبي، بعد أن حقق 20 فوزا مقابل 12 خسارة، فيما يحتل بارتيزان حاليا المركز الـ13 برصيد 14 فوزا مقابل 18 خسارة.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس، وسقط ضحيته 143 شخصا.

المصدر: RT