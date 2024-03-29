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مباراة في "اليوروليغ" تبدأ بدقيقة صمت على أرواح ضحايا هجوم "كروكوس"

الرياضة

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بدأت مواجهة بارتيزان بلغراد الصربي بنظيره اولمبياكوس اليوناني ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة بدقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.

وأحيا الفريقان في المبارة التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكوس" التجاري بمنطقة كراسنوغورسك بالقرب من موسكو، الجمعة الماضي وراح ضحيته العشرات.

ورفع المشجعون على المدرجات لافتات كتب عليها "عزاؤنا لموسكو" و"روسيا، مثل قلعة فوق هاوية، وقفت وستصمد".

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 وانتهت المباراة بفوز الفريق اليوناني(74-69 نقطة)، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الأوروبي، بعد أن حقق 20 فوزا مقابل 12 خسارة، فيما يحتل بارتيزان حاليا المركز الـ13 برصيد 14 فوزا مقابل 18 خسارة.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس، وسقط ضحيته 143 شخصا.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا