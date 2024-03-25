دقيقة صمت وتدابير أمنية متزايدة في الدوري الروسي

ستبدأ مباريات الجولة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ضرب مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي العاصمة موسكو الجمعة.

جاء ذلك على موقع الدوري الروسي الإلكتروني، وأشار بيان رابطة الدوري الروسي أيضا إلى أن الاستعدادات للمباريات ستأخذ في الاعتبار الإجراءات الأمنية المتزايدة.

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وأوضحت الرابطة أن "القرارات بشأن القيود المحتملة على الحضور يتم اتخاذها من قبل السلطات التنفيذية الإقليمية".

وتنطلق الجولة 22 من الدوري يوم الجمعة القادم بمباراة في موسكو بين دينامو وروستوف، على أن تنتهي الجولة يوم الأحد 31 مارس.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى قبل حفل موسيقي وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: RT