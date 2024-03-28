مفاجأة.. ريبيري يرافق زيدان في محطته الجديدة

كشف تقرير صحفي مفاجأة بشأن الوجهة المحتملة للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، في مسيرته التدريبية وهوية المساعد له.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن زيدان أحد المرشحين بقوة لقيادة بايرن ميونخ، خلفا للمدير الفني الحالي الألماني توماس توخيل.

وأضافت الصحيفة: "فرانك ريبيري سيكون مساعدا لزيدان، حال نجاح المفاوضات بين البافاري والمدرب الفرنسي".

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ويبقى زيدان متفرغا منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد في صيف 2021.

أما فرانك ريبيري فقد اعتزل كرة القدم في أكتوبر 2022، بعد مسيرة طويلة أنهاها مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي.

ودافع ريبيري، عن ألوان فريق بايرن ميونخ لمدة 12 عاما خلال الفترة ما بين عامي (2007 و2019).

وكان توماس توخيل قد أعلن رحيله عن قيادة نادي بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

المصدر: وسائل إعلام