خبر مؤلم لجماهير ريال مدريد.. حسم مستقبل لوكا مودريتش بشكل نهائي

أفادت شبكة "ريليفو" الإسبانية بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تعمل حاليا على خطة توديع أسطورته الكرواتية لوكا مودريتش بأفضل طريقة ممكنه قبل انتهاء عقده الصيف المقبل.

وسينتهي عقد لوكا مودريتش (38 عاما) مع ريال مدريد عقب انتهاء الموسم، ولن يقوم اللاعب بتمديده لفترة أطول لينتهي مشوار النجم الكرواتي مع "الميرينغي" الحافلة بالإنجازات.

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وأشارت شبكة "ريليفو" إلى أنه على الرغم من أن رحيل مودريتش مؤلما، إلا أن النادي واللاعبين بدأوا في قبول فكرة وداع اللاعب.

وأكدت الشبكة على أن علاقة مودريتش ستنتهي بشكل رسمي مع ريال مدريد في 30 من شهر يونيو المقبل، وتفكر الإدارة في إعلان رحيل النجم الكرواتي قبل انتهاء الموسم للحصول على وداعية تليق بتاريخه من قبل الجماهير واللاعبين.

وأضافت شبكة "ريليفو"، أن وداعية مودريتش في ريال مدريد ستليق بكل تأكيد بتاريخ اللاعب الذي يعد من أساطير النادي.

المصدر: وسائل إعلام