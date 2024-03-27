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كروس يتخذ قراره النهائي بشأن عرض ريال مدريد

الرياضة

كروس يتخذ قراره النهائي بشأن عرض ريال مدريد
AP /Martin Meissner
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كشف الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الشهير، عن موقف النجم الدولي الألماني توني كروس من عرض فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وساهم توني كروس في فوز منتخب بلاده "المانشافت" على ضيفه الهولندي (2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وقال فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس" إن: "كروس وافق على البقاء في ريال مدريد لعام آخر، ومن المقرر الاتفاق على عقد جديد حتى عام 2025".

وأضاف: "تمت محادثات مباشرة بين كروس وريال مدريد، بشأن العقد الجديد، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي، والإعلان بات وشيكا".

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وانضم توني كروس (34 عاما) إلى صفوف ريال مدريد قبل 10 سنوات، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، مقابل 25 مليون يورو.

ونجح النجم الألماني في تحقيق كافة الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص "الميرنغي" طوال تلك السنوات، وبات أحد الأساطير في تاريخ الفريق الملكي.

المصدر: وسائل إعلام 

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