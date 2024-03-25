كروس يرد بسخرية على سؤال حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد

رد الألماني توني كروس، نجم فريق ريال مدريد، بنوع من السخرية على الأنباء حول انتقال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف "الميرينغي" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في صيف 2024، وأبلغ اللاعب إدارة ناديه بأنه سيرحل مجانا، بينما ذكرت العديد من التقارير الصحفية، بأن المهاجم الفرنسي توصل بالفعل لاتفاق مع ريال مدريد.

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وقال كروس في تصريحات أبرزتها شبكة "TVE" الإسبانية، حول مبابي: "إذا كان كيليان لا يعرف مستقبله، فكيف أعرف أنا؟".

وأضاف: "نريد أفضل اللاعبين في مدريد، وهو بلا شك واحد منهم.. الشيء المهم هو الفوز بالألقاب، وبالطبع سيكون انضمام مبابي أمرا رائعا للريال.. لكني أعتقد أننا نمتلك بالفعل فريقا جيدا".

يذكر أن توني كروس (34 عاما) شارك في المباراة الودية لمنتخب ألمانيا ضد مضيفه الفرنسي (2-0) التي جمعتهما يوم السبت الماضي.

المصدر: وسائل إعلام