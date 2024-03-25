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مبابي يحدد موعد محطته المقبلة

الرياضة

مبابي يحدد موعد محطته المقبلة
AFP /FRANCK FIFE
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صرح الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، بأنه سيعرف النادي الذي سينتقل إلى صفوفه الموسم المقبل، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا، في يونيو المقبل.

وقرر كيليان مبابي الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني هو أبرز المرشحين للتعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر.

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وتحدث كيليان مبابي لـ "تيليفوت" قائلا: "سيعرف الناس مستقبلي قبل اليورو. أنا هادئ جدا حيال ذلك".

وأضاف: "مستقبلي لم يعد موضوعا كبيرا في النادي، ولم يعد أحد يتحدث معي عنه بعد الآن".

وتابع كليان مبابي: "سأكون في اليورو برأس هادئ ومستعد للقيام بأشياء عظيمة".

المصدر: وسائل إعلام 

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