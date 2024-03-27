منتخبا فرنسا وتشيلي يقفان دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم "كروكوس"

وقف لاعبو منتخبي فرنسا وتشيلي أمس الثلاثاء، دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ضرب مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي العاصمة موسكو.

وأحيا المنتخبان خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "فيلودروم" في مدينة مرسيليا الفرنسية، ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو، الجمعة الماضي وراح ضحيته العشرات.

ورفعت على شاشات الملعب لافتة كتب عليها "السلام" باللغتين الروسية والإنجليزية أمام اللاعبين المصطفين في الاستاد لتقام مراسم تذكارية قصيرة.

وقال مذيع الملعب: "الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعرب عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو وعائلاتهم، نطلب منكم الوقوف دقيقة صمت".

“When such events occur, we must show solidarity with the Russian people. “We must pay tribute”: The national teams of France and Chile began the friendly match with a minute of silence in memory of the victims of the tragedy at Crocus pic.twitter.com/gSD40l0jdL — 💕 ℕ𝔼𝕎𝕊 ℕ𝕒𝕥𝕒𝕝𝕚𝕖 💕 (@SafarovaNatali) March 27, 2024

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وعوض منتخب "الديوك" خسارته أمام ألمانيا 0-2 في وديته الأولى، بفوز صعب على ضيفه التشيلي 3-2، وذلك ضمن إطار استعداداته لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا التي ستقام بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وتأخرت فرنسا بهدف مارسيلينو نونييس، بعد 6 دقائق من انطلاق المباراة.

وبخلاف ما حصل أمام "دي مانشافت"، رد المنتخب الفرنسي سريعا بفضل يوسف فوفانا الذي أدرك التعادل في الدقيقة 18، قبل أن يمنح راندال كولو مواني التقدم لمنتخب بلاده عند الدقيقة (25).

وأضاف المهاجم المخضرم أولفييه جيرو (37 عاما) الهدف الثالث لأبطال مونديال روسيا 2018 في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

وقلصت تشيلي، بطلة كوبا أميركا عامي 2015 و2016، الفارق بفضل هدف داريو أوسوريو (82).

وتفادت فرنسا خسارة مباراتين تواليا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

المصدر: RT