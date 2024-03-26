بسبب صورته على سجادة الصلاة.. نجم ريال مدريد يرد على "اتهام مشين"

رد الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد، على ما أثير من جدل على إحدى الصور الخاصة به.

ونشر روديغر على حسابه في شبكة "إنستغرام" صورة لنفسه بثوب أبيض وهو على سجادة الصلاة، ويشير بإصبع السبابة بيده اليمنى نحو السماء، من أجل استقبال شهر رمضان، وكتب عليها: "تقبل الله صيامنا وقيامنا".

لكن تعرض روديغر لاتهام مشين من قبل المحرر السابق لصحيفة "بيلد" الألمانية، جوليان رايشيلت، الذي كتب على حسابه بشبكة "إكس"، إن ما يفعله روديغر في الصورة علامة مميزة لتنظيم إرهابي.

Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten zwei Jahrzehnten von Terroristen… pic.twitter.com/6fX1GYN4VR — Julian Reichelt (@jreichelt) March 25, 2024

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدم روديغر شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في برلين ضد رايشيلت.

كما أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم عن القضية إلى المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في فرانكفورت.

وعندما سئل روديغر عن القضية أثناء تواجده مع المنتخب الألماني، قال إنه لا يريد التعليق عليها.

في المقابل، تمسك الصحفي بوجهة نظره، بعدما كتب منشورا آخر في "إكس" خلال وقت متأخر من مساء أمس، قال فيه: "حتى عندما يتعلق الأمر بلاعب وطني شهير على وجه الخصوص، لا يمكنك السماح لنفسك بالترهيب".

وأضاف: "ما يستخدمه أنطونيو روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم هنا هو أساليب الترهيب".

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية، التي نشرت أول تقرير عن هذه القضية، عن وزارة الداخلية الألمانية قولها إن لفتة روديغر: "يجب أن يتم فهمها على أنها حالة إيمانية لا تمثل مشكلة من حيث السلامة العامة".

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن "الأمر ينطوي على ذلك بغض النظر عن قيام بعض المتطرفين بإساءة استخدام هذا الرمز لأغراض خاصة".

واختتمت الوزارة بيانها على أن "الأمر يعتمد على الحالة الفردية".

المصدر: "وسائل إعلام"