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على سجادة الصلاة.. مدافع ريال مدريد يهنئ متابعيه بشهر رمضان (صورة)

الرياضة

على سجادة الصلاة.. مدافع ريال مدريد يهنئ متابعيه بشهر رمضان (صورة)
AFP
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قام نجم ريال مدريد أنطونيو روديغر بتهنئة متابعيه المسلمين عبر العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر روديغر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وهو بالجلباب الأبيض وعلى سجادة الصلاة، وعلق قائلا: "رمضان مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.. تقبل الله صيامنا وقيامنا".

وكان روديغر البالغ 31 عاما تحدث في حوار صحفي سابقا عن أهمية التزامه بالصيام في شهر رمضان، والحفاظ على الصلوات وتلاوة القرآن.

وتحدث النجم الألماني عن تأثير الصيام على اللاعبين، قائلا: "ليس أنا، لأنني معتاد على ذلك، لا آكل أو أشرب أي شيء نهارا، وألتزم بالصيام بشكل كامل".

وأضاف: "الأمر ليس سهلا، لكنه يحتاج إلى العقلية المناسبة فقط للتعامل مع الأمر"، وهو ما يعتبره روديغر أحد مميزاته، مؤكدا أن الالتزام خلال الشهر لا يمثل أي مشكلة بالنسبة له.

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ريال مدريد يكرم وفادة سيلتا فيغو برباعية ويواصل التحليق في صدارة
ريال مدريد يكرم وفادة سيلتا فيغو برباعية ويواصل التحليق في صدارة "الليغا"

وأكرم ريال مدريد وفادة ضيفه سيلتا فيغو برباعية دون رد مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل رباعية الريال، البرازيلي فينيسيوس جونيور، جوايتا "هدف عكسي"، كارلوس دومينغيز "هدف عكسي"، والتركي أردا غولر في الدقائق 21، 79، 88، و89 تواليا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب "الليغا" وأعاد الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه جيرونا.

المصدر:instagram/toniruediger

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