ريال مدريد يكرم وفادة سيلتا فيغو برباعية ويواصل التحليق في صدارة "الليغا"
AP
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أكرم نادي ريال مدريد وفادة ضيفه سيلتا فيغو برباعية دون رد مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل رباعية الريال، البرازيلي فينيسيوس جونيور، جوايتا "هدف عكسي"، كارلوس دومينغيز "هدف عكسي"، والتركي أردا غولر في الدقائق 21، 79، 88، و89 تواليا.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب "الليغا" وأعاد الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه جيرونا الذي تغلب أمس السبت على أوساسونا بهدفين دون رد.
في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 24 نقطة في المركز الـ17.
المصدر: RT