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منتخب إسبانيا يتجرع مرارة الخسارة الأولى منذ نحو عام

الرياضة

منتخب إسبانيا يتجرع مرارة الخسارة الأولى منذ نحو عام
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ألحقت كولومبيا أول خسارة بإسبانيا منذ نحو عام عندما هزمتها 1-0 في لندن، في مباراة دولية ودية لكرة القدم.

وسجل هدف فوز كولومبيا، المدافع دانيال مونيوس في الدقيقة 61 بمقصية أمامية رائعة، بعد مجهود مميز على الرواق الأيسر من لويس دياس، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يكن أداء المنتخب الإسباني لافتا، في إطار استعداداته لخوض نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

إسبانيا التي أحرزت دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، منهية فترة صيام عن الألقاب منذ تتويجها بكأس أوروبا 2012، منيت بخسارتها الثانية تحت إشراف المدرب لويس دي لا فوينتي والأولى منذ عام.

وقبل لقاء كولومبيا، كانت آخر خسارة لإسبانيا في مارس 2023 أمام اسكتلندا في تصفيات أوروبا 2024.

المصدر: وكالات

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