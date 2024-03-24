رونالدو يتصدر "قائمة سوداء" في الدوري السعودي والمغربي حمد الله رابعا

تصدر قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، "قائمة سوداء" في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بعد انقضاء 24 مرحلة.

ووفقا لموقع "سوفا سكور"، فإن رونالدو هو الأكثر إهدارا للفرص السانحة في الدوري السعودي هذا الموسم حتى الآن بواقع 20 فرصة.

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وأوضح الموقع أن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يأتي في المركز الثاني بـ19 فرصة مهدرة، فيما يأتي خلفه نجم الاتفاق، موسى ديمبلي بواقع 15 فرصة ضائعة.

وحل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في المركز الرابع بإهداره 14 فرصة سانحة للتسجيل مع اتحاد جدة.

ولا يعكس هذا التصنيف مستوى رونالدو وحتى ميتروفيتش وحمد الله في الدوري السعودي هذا الموسم، فالنجم البرتغالي يتصدر ترتيب الهدافين مع 23 هدفا، فيما يحتل المهاجم الصربي مركز الوصافة بـ20 هدفا، ويأتي الدولي المغربي في المركز الثالث مع 17 هدفا.

المصدر: "سوفا سكور"