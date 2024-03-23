رئيس الاتحاد الجزائري يعلق على أنباء اعتزال محرز

رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على الأخبار التي راجت مؤخرا بشأن اعتزام نجم "محاربي الصحراء" رياض محرز، اعتزال اللعب الدولي.

وفتح محرز الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي الأهلي السعودي، الباب أمام التأويلات، عقب رفضه تلبية دعوة المدرب الجديد لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، حيث طلب إجازة مفتوحة لالتقاط أنفاسه.

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وقال صادي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مواجهة الجزائر وبوليفيا الودية (3-2) أمس الجمعة: "لا يحق لي الرد على هذا السؤال (بشأن اعتزال محرز)، وعليكم بطرحه على المدرب بيتكوفيتش".

وأضاف "المنتخب الجزائري قدم مباراة جيدة ضد بوليفيا، ونجح في تحقيق انتصار معنوي سيكون له الأثر الإيجابي على الأداء، خاصة بعد تعاقدنا مع مدرب جديد، وشروعنا في الإعداد لعهد جديد".

وختم "المدرب غير التشكيلة بنسبة 50 بالمئة، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، وأتمنى أن يدعمنا الجزائريون في مباراة جنوب إفريقيا المقبلة، حتى نؤكد فوزنا أمام بوليفيا".

المصدر: وكالات