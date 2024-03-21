ابن ناصر يغادر معسكر منتخب الجزائر ويعود إلى فريقه ميلان

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن نجم خط وسط منتخبه إسماعيل بن ناصر، تلقى الضوء الأخضر لمغادرة معسكر "الخضر" التحضيري لمواجهة بوليفيا وجنوب إفريقيا، وذلك بسبب معاناته من الإصابة.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان نشره على موقعه: "تلقى لاعب خط الوسط، إسماعيل بن ناصر، الضوء الأخضر لمغادرة التربص التحضيري للخضر من قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بسبب آلام طفيفة".

وأضاف: "بعد خضوعه لفحوصات من طرف الطاقم الطبي، ولتجنب أي مخاطر، تقرر بالتشاور مع الناخب الوطني، تسريح اللاعب والسماح له بالانضمام إلى فريقه، نادي ميلان، لمواصلة العلاج".

وسيغيب ابن ناصر بالتالي عن مباراتي الجزائر ضد بوليفيا المقررة غدا الجمعة، وجنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل في إطار الدورة الدولية الودية التي تستضيفها الجزائر.

المصدر: الاتحاد الجزائري لكرة القدم