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هل تقاطع روسيا أولمبياد "باريس 2024"؟

الرياضة

هل تقاطع روسيا أولمبياد
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صرح وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين، بأن قرار مشاركة روسيا في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس هذا الصيف سيتخذه الرياضيون أنفسهم مشددا على أنه لا يجب مقاطعة الألعاب.

وقال ماتيتسين في تصريحات لموقع "match tv": "يجب أن تكون الرياضة خالية من التمييز. لقد تعرضنا لضغوط غير مسبوقة من الرياضة الدولية لمدة عامين حتى الآن. لا يجب مقاطعة الألعاب الأولمبية بشكل قاطع وإجبار الرياضيين الذين تأهلوا إليها على عدم المشاركة. لكن ليست هناك حاجة لعبور الحدود والتوقيع على وثائق تتعارض مع قوانين الاتحاد الروسي. سنقوم بإعداد التوصيات في المستقبل القريب، ولكن قرار المشاركة سيتخذ من قبل الرياضيين أنفسهم".

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وتابع الوزير الروسي: "الألعاب الأولمبية هذا العام ليست البداية الرئيسية بالنسبة لنا. إن الألعاب الرئيسية هي ألعاب البريكس وألعاب الصداقة وما إلى ذلك".

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء الماضي، أن الرياضين الروس والبيلاروس الذين سيكون بمقدورهم المنافسة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب.

ولن يسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس في أولمبياد باريس بإظهار أي شيء يرمز إلى جنسيتهم، من الرموز إلى الأناشيد، في حال فوزهم بميدالية ذهبية.

المصدر: "match tv"

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