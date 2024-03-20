الكرملين ينتقد قرار اللجنة الأولمبية الدولية حول منع مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تنظر بشكل "سلبي" لقرار اللجنة الأولمبية الدولية حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في افتتاح أولمبياد باريس.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نقيم ذلك بشكل سلبي بالطبع، هذا تدمير لفكرة الأولمبياد، وهذا اعتداء على حقوق الرياضيين الأولمبيين، كما أنه يتعارض تماما مع أيديولوجية الحركة الأولمبية بأكملها".

مضيفا:" الأمر لا يضفي صورة حسنة للجنة الأولمبية الدولية أبدا".

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وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الثلاثاء، أن الرياضين الروس والبيلاروس الذين سيكون بمقدورهم المنافسة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب.

ويتوقع أن يتأهل 36 رياضيا يحملون جواز سفر روسيا (من أصل 55 كحد أقصى) و22 رياضيا يحملون جواز سفر بيلاروس (من أصل 28 كحد أقصى) للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وستتاح للرياضيين الروس والبيلاروس فرصة التواجد في مدرجات الملعب الذي سيقام فيه حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وسيتم اتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في حفل ختام أولمبياد باريس في وقت لاحق.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

المصدر: وكالة "تاس"