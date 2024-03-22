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لأول مرة.. مدرب المغرب يكشف كواليس اختيار إبراهيم دياز تمثيل "أسود الأطلس"

الرياضة

لأول مرة.. مدرب المغرب يكشف كواليس اختيار إبراهيم دياز تمثيل
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كشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن كواليس انضمام إبراهيم دياز لمنتخب "أسود الأطلس" خلال الندوة الصحفية قبل لقاء أنغولا الودي.

وقال الركراكي: "لم نتحدث كثير عن إبراهيم دياز سابقا، لكن منذ مجيئي كان هناك عمل على ملفه استمر لسنة ونصف، ولم يكن ملفا سهلا".

وأضاف: "بالنسبة لإبراهيم لم يكن السؤال عن أنه لا يريد المجيء للمغرب ولكن كانت مسألة توقيت لا غير".
وتابع موضحا بعض كواليس إقناع جناح ريال مدريد الإسباني باللعب للمغرب: "عندما ذهبت إليه كان ما يزال في ميلان الإيطالي، بعد ذلك عاد إلى ريال مدريد ونحن كانت تنتظرنا كأس إفريقيا في يناير (الماضي)"، في إشارة إلى دياز كان مركزا على إثبات نفسه داخل النادي الملكي قبل التركيز على مستقبله الدولي.

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وكشف وليد في الندوة الصحفية أن إبراهيم دياز: "عندما عاد لريال مدريد في الصيف الماضي منحنا موافقته، ولم يكذب علينا وظل وفيا لكلمته"، مستطردا:"هناك من كان يتساءل لماذا نريد إبراهيم بالمنتخب؟ ولكننا كنا نعرف أنه لاعب كبير، وكان يظهر ذلك كل نهاية أسبوع مع فريقه".

وأقر الركراكي "أن يتوفر لك لاعب يلعب في ريال مدريد شيء يدعو للفرح. والده مغربي واختار المغرب في توقيت صعب، أقول له برافو"، مشيرا إلى أنه متأكد من أن دياز "سيربح قلب المغاربة، لأنه من كان يقول إنه سيختار المغرب لأنه لم يستدعى للعب لإسبانيا، فها هو اليوم اختار المغرب في وقت وجهت له الدعوة لمنتخب إسبانيا".

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد أنغولا اليوم الجمعة في أولى مواجهاته الودية بالتوقف الدولي في ملعب أغادير.

فيما سيلعب "أسود الأطلس" ثاني مواجهاتهم في التوقف الدولي أمام منتخب موريتانيا على نفس الملعب يوم 26 من الشهر ذاته.

المصدر: 365scores

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