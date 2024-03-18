إبراهيم دياز يحظى باستقبال خاص في المغرب بعد اختياره اللعب لـ"أسود الأطلس" (فيديو)

حظي نجم ريال مدريد إبراهيم ديار، باستقبال حاشد من قبل الجماهير المغربية لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا اليوم الاثنين للمشاركة في تدريبات المنتخب المغربي للمرة الأولى.

وكان دياز قد قرر تمثيل منتخب المغرب بدلا من إسبانيا، ليرتدي قميص "أسود الأطلس" لأول مرة في معسكر مارس الجاري، استعدادا لخوض وديتي أنغولا وموريتانيا.

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وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فيديوهات للحظة استقبال دياز وعائلته على إيقاعات ورقصات "الدقة المراكشية" (رقصة مغربية شهيرة)، وسط تفاعل رائع من اللاعب الذي ظهر سعيدا للغاية بقرار تمثيل "أسود الأطلس".

وظهر دياز في مقطع فيديو آخر عند وصوله إلى المغرب، مرددا عبارة "دائما المغرب"، في ساحة المطار.

وهتفت الجماهير الحاضرة باسم دياز كثيرا، كما تواجدت وسائل إعلام مغربية وأجنبية لتغطية وصول اللاعب الذي كان محور جدل كبير وتنافس شديد بين المغرب وإسبانيا للظفر بخدماته.

ومن المنتظر أن يشكل دياز إضافة مهمة للمنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: وكالات