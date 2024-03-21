سالم الدوسري يسجل هدفا عالميا للسعودية في شباك طاجيكستان (فيديو)
قاد سالم الدوسري منتخب السعودية إلى فوز صعب على حساب ضيفه الطاجيكستاني 1-0 في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
وسجل الدوسري الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23 بعد مجهود فردي رائع حيث راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة ببراعة داخل مرمى طاجيكستان.
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 21, 2024
تقدم السعودية 1-0 على طاجيكستان في الدقيقة 23#السعودية_طاجيكستان
#تصفيات_كأس_العالم2026
#تصفيات_كأس_آسيا2027
#قنوات_الكاسpic.twitter.com/9ifDZiYU9Q
🎥 || هدف سالم الدوسري الاول 💚pic.twitter.com/58MfZloa61— مدرج الهلال (@modarajalhilal) March 21, 2024
وهذا الفوز هو الثالث تواليا للمنتخب السعودي الذي عزز صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام منتخب طاجيكستان الثاني.
وكان منتخب الأردن قد رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، بالتساوي مع طاجيكستان بعد فوزه على مضيفته باكستان 3-0.
المصدر: RT