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سالم الدوسري يسجل هدفا عالميا للسعودية في شباك طاجيكستان (فيديو)

الرياضة

سالم الدوسري يسجل هدفا عالميا للسعودية في شباك طاجيكستان (فيديو)
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قاد سالم الدوسري منتخب السعودية إلى فوز صعب على حساب ضيفه الطاجيكستاني 1-0 في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل الدوسري الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23 بعد مجهود فردي رائع حيث راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة ببراعة داخل مرمى طاجيكستان.

وهذا الفوز هو الثالث تواليا للمنتخب السعودي الذي عزز صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام منتخب طاجيكستان الثاني.

وكان منتخب الأردن قد رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، بالتساوي مع طاجيكستان بعد فوزه على مضيفته باكستان 3-0.

المصدر: RT

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