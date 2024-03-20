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قرعة مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس تضع مصر والمغرب في مجموعتين قويتين

الرياضة

قرعة مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس تضع مصر والمغرب في مجموعتين قويتين
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سحبت يوم الأربعاء قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأقيم حفل سحب القرعة في مبنى لو بولس بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: فرنسا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة - الفائز بالمركز الرابع لكأس آسيا تحت 23 عاما ضد غينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - صاحب المركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 عاما- أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: صاحب المركز الثاني لكأس آسيا تحت 23 عاما - إسبانيا - مصر - جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - بارغواي - مالي - إسرائيل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى الدور ربع النهائي.

وتنطلق منافسات كرة القدم ضمن "أولمبياد باريس" في الـ24 من يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل افتتاح الألعاب التي تستمر فعالياتها حتى الـ11 من أغسطس.

المصدر: "الفيفا"

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