طبيب منتخب النرويج يكشف تطورات إصابة هالاند

تعرض إيرلينغ هالاند للإصابة في اليوم الأول من معسكر منتخب النرويج، وعلق طبيب المنتخب على إصابة نجم مانشستر سيتي خلال تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لوديتي التشيك وسلوفاكيا.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، يظهر فيه هالاند وهو يشعر ببعض الآلام في الساق.

🚨| Haaland limped out of Norway training earlier but the team doctor, speaking to TV2, says “no problem”.



pic.twitter.com/rNnC7xlUaA — Fantasy Gold FPL (@fantasygoldgh) March 19, 2024

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وغادر مهاجم السيتي المران وهو يعرج، وأثار الأمر قلق جماهير مانشستر سيتي، في ظل المنافسة الشرسة مع أرسنال وليفربول على لقب البريميرليغ، إلى جانب مواجهة ريال مدريد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

لكن طبيب منتخب النرويج، علق على إصابة اللاعب في تصريح مقتضب لقناة "TV2" النرويجية، قائلا: "لا مشكلة".

وفقا لتقرير الصحفي سام لي فإن طبيب منتخب النرويج أكد سلامة هالاند وعدم وجود إصابة من الأساس وإنما كان خروجه من التدريبات احترازيا فقط بعد شعوره بانزعاج في الساق اليسرى.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال، يوم 31 مارس الجاري، في قمة الجولة 30 من البريميرليغ.



وشارك هالاند في 34 مباراة مع السيتي في مختلف المسابقات، هذا الموسم، وسجل 29 هدفا وصنع 6.

المصدر: "وسائل إعلام"