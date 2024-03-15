مسؤول من مانشستر سيتي يعلق على المواجهة ضد ريال مدريد

صرح المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تكسيكي بيجرستاين، بأنه لا يخشى مواجهة ريال مدريد التي اعتاد عليها في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السيتي لا ينقصه شيء للفوز على "الميرينغي".

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

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وتحدث المدير الرياضي قائلا: "مرة أخرى سنقابل ريال مدريد. لقد تعودنا على مقابلته، وفزنا عليه من قبل، ولدينا ذكريات جيدة معه".

وأضاف: "الفوز على ريال مدريد؟ نعم لم لا. كل شيء جائز. نحن نعمل دائما على تحقيق الفوز، ونتحلى بالصلابة الذهنية وثقة عالية، ولا يوجد أي شيء ينقصنا للفوز على ريال مدريد".

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في تخطي ريال مدريد في الدور نصف النهائي للنسخة الماضية "للتشامبيونز ايغ"، بالتعادل خارج أرضه بهدف لمثله، ومن ثم الفوز برباعية نظيفة في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد.

وتوج مانشستر سيتي في نهاية المطاف باللقب للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بفوزه عليه بهدف وحيد.

المصدر: وكالات