ريال مدريد يقدم شكوى أمام الادعاء العام للتحقيق في "الإهانات العنصرية" ضد فينيسيوس

قدم نادي ريال مدريد شكوى أمام مكتب المدعي العام يطلب فيها التحقيق في "الإهانات العنصرية والكراهية" الموجهة ضد لاعبه فينيسيوس، خارج ملعبي أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وقال ريال مدريد، اليوم الجمعة، إنه "طلب من مكتب المدعي العام مطالبة قوات الأمن بالتسجيلات في كلا المكانين بهدف تحديد هوية موجهي الإهانات العنصرية وعبارات الكراهية المذكورة"، وفحص لقطات من الكاميرات الأمنية خارج محيط ملعبي فريقي أتلتيكو مدريد ميتروبوليتانو في مدريد، وبرشلونة ومونتجويك الأولمبي، قبل مباراتين في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، "من أجل التعرف على مرتكبي الانتهاكات".

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وأعاد فينيسيوس، الخميس، نشر مقطع مصور يظهر مشجعي أتلتيكو وهم يقفزون ويهتفون قائلين "فينيسيوس شمبانزي" قبل أن يلعب الفريق مع إنتر ميلانو، يوم الأربعاء الماضي.

وختم ريال البيان بالقول: "يدين ريال مدريد العنصرية والتمييز والكراهية في تلك الهجمات العنيفة والمتكررة، للأسف، ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور. سيواصل نادينا العمل للدفاع عن قيم كرة القدم والرياضة".

ويتعرض فينيسيوس، بسبب بشرته السمراء وسلوكه المستفز، لإهانات عنصرية متكررة خلال المباريات خارج أرض فريقه بإسبانيا، خاصة في الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات