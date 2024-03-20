قرار مفاجئ من بنزيما تجاه منتخب فرنسا الأولمبي

رحب كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد السعودي بفكرة مشاركته مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تحت قيادة الأسطورة تييري هنري.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.



ويحق لتييري هنري مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي، الحق في استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم عن 23 عاما، في قائمته المكونة من 18 لاعبا لخوض الأولمبياد.



وقال كريم بنزيما ردا على سؤال طرحته صحفية "ليكيب" الفرنسية، عن إمكانية مشاركته في الأولمبياد: "لم لا؟ بالطبع سأود المشاركة مع منتخب فرنسا، يمكن أن يكون حدثا عظيما".

وتداولت أسماء كثيرة حتى الآن، مثل كيليان مبابي، و أنطوان غريزمان، و أوليفييه جيرو، و رافاييل فاران، لكن المدرب هنري يجهل حتى الآن على من سيعتمد، كون القرار النهائي بانضمام اللاعبين يعود للأندية التي يتواجدون فيها.

🚨 Karim Benzema est 𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗧 à l’idée de participer aux Jeux Olympiques avec la France 🇫🇷 !



« Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! »



🗞️ @lequipepic.twitter.com/PXklJQVJxL — Actu Foot (@ActuFoot_) March 19, 2024

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ووفقا لما ذكرته صحيفة leparisien الفرنسية، فإن العقبة الأبرز أمام بنزيما هي موافقة نادي الاتحاد السعودي، حيث لا تتواجد الألعاب الأولمبية ضمن الأجندة الدولية لـ"فيفا".

وسبق أن كشف ريال مدريد أن لاعبيه لن يشاركوا في الأولمبياد، الأمر الذي من شأنه أن يحرم مبابي من حلمه بالتواجد في الأولمبياد، إذا انضم إلى "الميرنغي" في الميركاتو المقبل.

وكان كريم بنزيما حامل الكرة الذهبية 2022، أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا، عقب بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر، والتي لم يشارك فيها اللاعب بسبب الإصابة.



ويلعب بنزيما منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، مع نادي الاتحاد، وسجل 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ناديه بجميع المسابقات.



ويعاني بنزيما من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 5 مباريات لفريقه بواقع 3 ضد الهلال وواحدة أمام الأخدود وأخرى أمام الفتح.

المصدر: "وسائل إعلام"