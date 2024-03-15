الحكومة الفرنسية تتدخل في أزمة مبابي والأولمبياد

قررت الحكومة الفرنسية التدخل في أزمة مشاركة النجم كيليان مبابي في أولمبياد باريس 2024.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حظوظ مبابي البالغ 25 عاما في الالتحاق بالمنتخب الأولمبي الذي يدربه تييري هنري أصبحت ضعيفة للغاية، لأن ديشامب مدرب المنتخب الأول ليس متحمسا لفكرة أن يلعب نجمه الأول الصيف بأكمله بين اليورو أولا، ثم الألعاب الأولمبية ثانيا، خوفا عليه من الإرهاق والإصابة.

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ولكن كشفت إذاعة "RMC" الفرنسية أن أثناء حضور نجم بي إس جي الحالي العشاء في الإيليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، كان حاضرا توني إستانجيه، رئيس اللجنة المنظمة لباريس 2024، وأن حديثا دار مع الرئيس الفرنسي حول رغبته بتحقيق بلاده لرقم قياسي للميداليات الذهبية، ومن ضمنها كرة القدم.

وقالت أميلي كاستارا، وزيرة الرياضة الفرنسية، مع "RMC" حول الموضوع: "هو حلم لمبابي المشاركة، وحلم لنا جميعا تواجده، ولكن لاعب بحجمه يتخذ قرارات كبرى كل يوم، دائما يجعل فرنسا تلمع، وسنساند أي قرار للاعب، ونثق في قرارات هنري، هناك قرارات صعبة ستتخذ".

ومن جانبه، قرر ريال مدريد منع أي من لاعبيه من المشاركة في الأولمبياد، وأرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الفرنسي ليخطره بالقرار بحسب "آس"، ما يعد ضربة أخرى لمخططات مبابي، بالنظر لانتقاله الوشيك للنادي الملكي بداية من الصيف القادم.

المصدر: "وسائل إعلام"