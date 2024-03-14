فرمان صارم من ديشامب ينهي حلم مبابي في أولمبياد باريس

بات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على أعتاب توديع حلم المشاركة في أولمبياد باريس، بسبب فرمان من مدرب "الديوك" ديدييه ديشامب.

وكان مبابي الذي يستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال لريال مدريد في الصيف القادم، يحلم بالمشاركة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد المقام ببلاده، والتي من المققر أن تنطلق في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن حظوظ اللاعب البالغ 25 عاما في الالتحاق بالمنتخب الأولمبي الذي يدربه تييري هنري أصبحت ضعيفة للغاية، لأن ديشامب مدرب المنتخب الأول ليس متحمسا لهذه الفكرة.

وأوضحت الصحيفة أن ديشامب لا يريد أن يواجه اللاعب الأفضل بمنتخب فرنسا صيفا مليئا بالالتزامات والتحديات، مما قد يؤثر عليه بالسلب في المحفل الأهم وهو يورو 2024 المقام في ألمانيا قبل انطلاق الأولمبياد.

وقد يتسبب هذا الاتجاه في شعور مبابي بالإحباط، حيث سبق أن تحدث عن حلمه بالمشاركة في الأولمبياد، ولكنه في الوقت ذاته أكد على تفهمه الأمر لو لم يحدث ذلك.

وفي هذا السياق، يبدو من المنطقي منح بطولة اليورو أهمية أكبر مع إمكانية تعارضها مع أي منافسة أخرى، حيث تبدأ يوم 14 يونيو وتنتهي في 14 يوليو، ولو وصل الديوك للنهائي سيقضي مبابي الصيف بأكمله تقريبا دون الحصول على راحة.

المصدر: goal