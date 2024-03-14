مبابي يقاضي مطعما بسبب "سندويتش كباب"

قرر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي مقاضاة أحد المؤثرين المشهورين بعد أن أطلق اسمه على "سندويتش كباب" يقدمه في مطعمه.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" فإن محمد هني وهو "إنفلونسر" عبر الإنترنت ومالك أحد المطاعم المتخصصة بتقديم وجبات الكباب وأحد مشجعي مرسيليا قد تلقى رسالة من دلفين فيرهايدن محامية كيليان مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء وتمنحه مهلة أسبوع واحد لتغيير اسم إحدى الوجبات التي اشتهر بها مطعمه وتحمل اسم النجم المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل دون الحصول على موافقة.

وشارك هني الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها: "السيد هني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة من طرفنا".

🔴🇫🇷La société #KMA, détenant les droits de @KMbappe , met en demeure Mohamed Henni pour avoir utilisé le nom du joueur dans la description d'un plat de son kebab.



Kylian Mbappé a mis en demeure Mohamed Henni pour avoir commercialisé un sandwich reprenant dans la description du… pic.twitter.com/Rg0IK0iR7B — Boban Driçlek (@tintouche92i) March 12, 2024

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ورد محمد الذي أبدى اندهاشه من الرسالة: "لم أعتقد أن لاعبا بهذا المستوى يفقد عقله ويجد الوقت لمهاجمتي من أجل شطيرة، ما فعلته فقط أنني سميت وجبة باسم اللاعب كما فعلت في عدة مرات".

وجاء في شرح الوجبة التي أثارت غضب كيليان "خبز طازج ومستدير مثل رأس كيليان مبابي".

وزاد هني: لم أسخر من مبابي قط، سميت وجبة فيما مضى باسم ديمتري باييت (لاعب فاسكو دا غاما البرازيلي، والحائز على كأس العالم 2018 إلى جانب مبابي) ولم يشتك، لأنه يملك القيم التي يفتقدها مبابي.

المصدر: "وسائل إعلام"