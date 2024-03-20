البرتغال يخرج من سباق نهائي مونديال 2030.. ووعد مغربي

قال منسق ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، أنطونيو لارانجو، الثلاثاء، إن البرتغال لن تحتضن نهائي البطولة.

وبهذا الشكل، سيلعب نهائي مونديال 2030 في إسبانيا أو المغرب.



وقال لارانجو: "البرتغال ليس لديها ملعب كهذا (قادر على الاتساع لـ80 ألف شخص على الأقل)، ولن تستثمر في توسيع قدرة استيعاب الملاعب، ما يعني أنها لن تحتضن نهائي المونديال".



ومن جانبه، وعد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، الثلاثاء، بتنظيم نسخة للمونديال لم يسبق لها مثيل، عام 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.



وقال لقجع خلال كلمته، على هامش الكشف عن شعار البطولة في العاصمة البرتغالية لشبونة: "مرة أخرى، المغرب يبرز فخره الكبير بأن يكون شريكا لهذين البلدين الجارين، إسبانيا والبرتغال".



وتابع: "أمام هذا الحضور، المغرب يجدد التزامه بأن ينظم نسخة لم يسبق لها مثيل، وستكون الأفضل في التاريخ.. لا يساورنا شك في هذا.. لدينا (مع إسبانيا والبرتغال) الكثير من القواسم المشتركة والطموح وتاريخ مشترك".

🚨



BREAKING:



Cristiano Ronaldo is the 2030 World Cup ambassador from Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/R2yE3JH4NA — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 19, 2024

إقرأ المزيد

وتضمن شعار البطولة كلمتي "يالا" و"فاموس" اللتين تعنيان "هيا بنا"، باللهجة المغربية وباللغتين الإسبانية والبرتغالية، على الترتيب.



وعين المغرب قائد أسود الأطلس السابق، نور الدين نيبت، سفيرا للبطولة، بينما اختارت إسبانيا أسطورتها أندرياس إنييستا، وعينت البرتغال نجمها الأول كريستيانو رونالدو في نفس الدور.

المصدر: "وكالات"