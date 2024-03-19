"يلا".. الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال 2030 (صور)

كشفت اللجنة المنظمة لمونديال 2030 الذي سيقام بشكل مشترك في المغرب وإسبانيا والبرتغال، خلال حفل أقيم الثلاثاء في لشبونة وحضره رؤساء الاتحادات الثلاثة للدول المنظمة عن شعار البطولة.

ويحمل شعار العرس العالمي اسم "يلا فاموس".

Este será el logo de la candidatura mundialista 2030



👀 ¿Qué os parece? pic.twitter.com/GptwfRSFM9 — MARCA (@marca) March 19, 2024

وأوضح منسق الملف المشترك بين أوروبا وإفريقيا لكأس العالم 2030، أنطونيو لارانغو، أن الشعار يجمع بعض العناصر المشتركة بين الدول الثلاث، وهي الشمس والبحر اللذان ارتبطا بالذكرى الثلاثين للبطولة، وكذلك بلعبة كرة القدم.

وتعني كلمة "يلا" التي وقع استخدامها باللهجة المغربية العامية، بالعربية الفصحى "هيا نذهب"، وهو المعنى نفسه الذي تعبر عنه كلمة "فاموس" باللغتين الإسبانية والبرتغالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن بشكل مفاجئ في أكتوبر 2023، عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة (استضافت أوروغواي أول نسخة لكأس العالم عام 1930).

وسيصبح المغرب ثاني بلد إفريقي ينظم البطولة بعد جنوب إفريقيا في 2010، والثاني عربيا بعد قطر التي نظمت كأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من المونديال ستقام عام 2026 في قارة أمريكا الشمالية بدول كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات