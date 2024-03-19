قرار مفاجئ من برشلونة بشأن المدرب الجديد

اتخذ مجلس إدارة برشلونة قرارا مفاجئا بشأن اختيار المدرب الجديد، خليفة تشافي هيرنانديز.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، حددت إدارة برشلونة في وقت سابق موعد اختيار المدرب الجديد في نهاية مارس الجاري أو بداية أبريل المقبل.

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وبدأ ديكو المدير الرياضي للبارسا، العمل على هذا الأساس باستطلاع آراء بعض المدربين واستبعاد بعض الأسماء المستحيلة مثل يورغن كلوب، من أجل تكوين قائمة تضم ثلاثة أو أربعة أسماء فقط يتناسبون مع معايير برشلونة، على أن يكون القرار النهائي للرئيس خوان لابورتا.



لكن قررت الإدارة فجأة تجميد ملف اختيار المدرب الجديد، وعدم حسمه في الموعد المحدد مسبقا.



وفضل لابورتا تأجيل مناقشة هذا الملف على الأقل حتى انتهاء مشاركة برشلونة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.



ويعود ذلك إلى أن لابورتا يفضل أن يحاول إقناع تشافي بالبقاء مع برشلونة لعام آخر، إذا نجح الفريق في عبور عقبة باريس سان جيرمان.

المصدر: "وسائل إعلام"