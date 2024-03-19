اليوم.. حسم مشاركة الرياضيين الروس في حفل افتتاح أولمبياد باريس

يناقش مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء مسألة السماح بمشاركة الرياضيين الروس في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية على مدار يومين في لوزان، تناقش اللجنة برئاسة الألماني توماس باخ مصير الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في حفل افتتاح الأولمبياد الصيفي.

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وسيتم مناقشة مدى جدوى السير على نهج اللجنة البارالمبية الدولية في قرار استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في حفلي افتتاح وختام الدورة الباراليمبية في باريس.



وبسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ومساعدة بيلاروس لها، تم السماح فقط للرياضيين من البلدين بالمشاركة في المنافسات الأولمبية تحت علم محايد، مع عدم عزف النشيد الوطني للبلدين أو رفع الشعارات الوطنية لروسيا وبيلاروس.

المصدر: "وكالات"