أول تعليق لإبراهيم دياز بعد وصوله إلى المغرب لخوض مباراته الأولى مع "أسود الأطلس"

أعرب نجم نادي ريال مدريد، إبراهيم دياز عن سعادته الغامرة بعد وصوله للمغرب يوم الاثنين للالتحاق بمعسكر منتخب "أسود الأطلس".

وأكد دياز الذي اختار قبل أيام اللعب للمغرب بدل إسبانيا، أنه سيقدم أفضل ما لديه لمساعدة "أسود الأطلس" لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف دياز في تصريحات لموقع"kooora": "سعادتي لا توصف، أرى نفسي أسعد إنسان في العالم، وأنا أتابع الحشود التي جاءت لاستقبالي (لدى وصوله للمغرب)".

وتابع صاحب الـ24 عاما المولود في ملقة الإسبانية لأب من أصل مغربي (سفييل عبد القادر مهند) وأم إسبانية (باتريشيا دياز) ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية: "شكرا للمغرب، أنا ممتن لهذا الحب وهذه العواطف التي لم أشعر بها من قبل، هذا شيء يبعث على الفخر، ويحرك الكثير بداخلي".

وأردف: "لا أعثر على الكلمات الكفيلة بترجمة ما أود قوله، فور حلولي بالمطار لمست حبا جارفا وأعد الجماهير المغربية بتقديم أفضل ما أملك".

ومن المنتظر أن يخوض دياز مباراته الأولى مع المنتخب المغربي، الجمعة المقبل، عندما يلعب "أسود الأطلس" ضد أنغولا في لقاء ودي بمدينة أغادير المغربية.

المصدر: "kooora" + وكالات